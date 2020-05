Westertoren speelt dinsdag verzoeknummers 'met hoopvol tintje'

I will survive, Don’t you worry Child en We zullen doorgaan. De Westertoren speelt dinsdag verzoeknummers met een 'hoopvol tintje'. De initiatiefnemers hopen Amsterdammers ermee een hart onder de riem te steken.

'We verkeren door de coronacrisis in een vreemde tijd', aldus Geert Westert van de Protestantse Diaconie. 'Met deze verzoeknummers willen we een klein lichtpuntje op de dag zijn.'

Amsterdammers kunnen tot en met zondag online stemmen op hun favoriete nummer. De hoogst genoteerde liedjes worden dinsdag tussen 12.00 en 13.00 uur vanaf de Westertoren gespeeld.

Nummers die niet in de lijst staan, kunnen worden toegevoegd. 'Maar of je jouw nummer vanaf het carillon terug hoort, hangt natuurlijk af van of de beiaardier het ook daadwerkelijk kan spelen', zegt Westert.

Wie dinsdag niet in de buurt van de Westertoren is, kan het 'torenconcert' volgen via een livestream.