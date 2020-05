Klachten over gebedsoproep moskee Zuidoost: 'Geluid galmt door wijk heen'

Moskee Taibah aan Kraaiennest in Zuidoost is sinds een paar weken begonnen met een versterkte gebedsoproep. Buurtbewoners zijn er niet blij mee.

Een van hen laat aan AT5 weten dat de gebedsoproepen vijf keer per dag te horen zijn. 'Het volume waarmee dit gebeurt is zo hard dat het door de wijk en omstreken te horen is. Het geluid galmt door de wijk heen.'

Gitaar en versterker

Volgens hem leidt het tot veel onrust in de buurt. 'Er is zelfs iemand die tegelijkertijd met de gebedsoproep met een elektrische gitaar en versterker vanaf zijn balkon speelt.' Ook zouden de oproepen soms 's nachts klinken.

Een woordvoerder van stadsdeel Zuidoost bevestigt dat er door een aantal omwonenden over het geluid geklaagd is. 'Ze moeten dat in eerste instantie bij de moskee zelf aangeven, maar dat heeft blijkbaar tot niets geleid. Daarom gaat het stadsdeel komende week zelf in gesprek.'

Serieus

Het stadsdeel gaat de moskee vragen om het geluidsniveau te verlagen. 'Er wordt teveel overlast ervaren en daar moet iets aan gedaan worden door de moskee. Het wordt vrij serieus genomen. Er is al telefonisch contact geweest en mijn collega's gaan naar de moskee toe om persoonlijk in gesprek te gaan', zegt de woordvoerder.

Moskee Taibah was telefonisch niet bereikbaar voor een reactie.