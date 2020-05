Vrouw belandt in ziekenhuis na gewelddadige beroving Zeeburgereiland

In de nacht van 13 op 14 mei wordt de vrouw rond 1.15 uur op gewelddadige wijze beroofd. De daders gaan er daarna vandoor met verschillende persoonlijke bezittingen van de vrouw. De vrouw moet in het ziekenhuis aan haar verwondingen worden behandeld.



Na de roof stappen de twee mannelijke daders in een grijskleurige sedan en gaan er vandoor in de richting van de IJburglaan. De politie is op zoek naar mensen die de mannen, de auto of de straatroof hebben gezien en roept getuigen op zich te melden.