Halsema ziet lontje van Amsterdammers korter worden: 'GVB-personeel bespuugd'

De drukte in de stad neemt de laatste weken weer toe. Burgemeester Halsema ziet echter ook dat het lontje bij veel Amsterdammers korter wordt. En dat zorgt voor nare incidenten in het openbaar vervoer.

'Je ziet het drukker worden op straat. Er is veel behoefte om buiten te kunnen zijn, zeker nu het weer mooier wordt. Maar het is van groot belang dat mensen afstand blijven houden', stelt burgemeester Halsema in AT5's Het Gesprek met de Burgemeester.

'Wat me zorgen baart is dat mensen een korter lontje krijgen', vervolgt ze. 'Natuurlijk, mensen worden nerveus van het binnenzitten, of bijvoorbeeld omdat ze hun baan dreigen kwijt te raken. Dat doet iets met het humeur.'

GVB-personeel de dupe

En dat verpeste humeur is iets waar GVB'ers mee te maken krijgen, kreeg Halsema vrijdag te horen bij een bezoek. 'Ik heb met tram-, metro- en busbestuurders gepraat. Die klagen over wangedrag van mensen die geen kaartje kopen, dicht bij elkaar gaan staan en personeel in het gezicht spugen.'

Halsema roept Amsterdammers dan ook nadrukkelijk op zich te blijven gedragen. 'We hebben het OV hard nodig, voor al die vitale beroepen in de stad. Onze OV-bestuurders behoren tot de helden van Amsterdam die de stad leefbaar houden. Als we ons vrij willen blijven bewegen, moeten we goed en hoffelijk met elkaar omgaan.'

Kijk hieronder naar Het Gesprek met de Burgemeester