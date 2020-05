Man pint 'grote bedragen' met frauduleus verkregen betaalpas

De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van een man die ervan verdacht wordt meerdere 'grote bedragen' te hebben gepind met een betaalpas die op frauduleuze wijze verkregen is. De eigenaar van de geplunderde rekening komt er eind december achter dat de aanvraag van een nieuwe betaalpas niet goed verlopen is en slaat alarm.

AT5

'Het 82 jarige slachtoffer vraagt halverwege december een nieuwe bankpas en pincode aan. Hij doet dit via het telefoonnummer dat vermeld staat bij het internetbankieren' zegt Lex van Liebergen van de Politie Amsterdam. Het valt het slachtoffer rond de kerstdagen op dat hij nog niks ontvangen heeft, maar dat zal misschien met de drukte van die tijd te maken hebben, denkt hij. In werkelijkheid is een nog onbekende man grote bedragen van zijn rekening aan het halen. De verdachte is op drie verschillende locaties vastgelegd door bewakingcamera's. Bij een pinautomaat aan de Slotermeerlaan en aan het Mercatorplein is te zien hoe de verdachte met een capuchon op staat te pinnen. Ook buiten de stadsgrenzen neemt de man geld op. In Almere Centrum bij een casino aan de Wagenmakerbaan is hij ook te zien op bewakingsbeelden.

Eind december probeert het slachtoffer geld op te nemen en komt er dan achter dat er iets niet klopt. Hij ziet dat er op 27 december grote bedragen van zijn rekening zijn opgenomen. 'Het is niet duidelijk hoe de verdachte aan de bankpas en de pincode van de man gekomen is' aldus Van Liebergen. Signalement Het gaat om een man met een getinte tot donkere huidskleur. Hij heeft een breed postuur en wordt tussen de 40 en 50 jaar oud geschat. 'Opvallend is dat hij tijdens het pinnen nogal met zijn ogen lijkt te knijpen' zegt Van Liebergen.