Stad Hoe gaat het met natuurpark de Vrije Geer dat 25 jaar geleden gered werd van de ondergang?

Vandaag precies 25 jaar geleden gingen ruim 200.000 Amsterdammers naar de stembus voor het referendum over de toekomst van natuurpark de Vrije Geer in Sloten. Ruim 80% van de stemmers stemde tegen de bebouwing van het natuurparkje. Tamar Frankfurther maakte een documentaire en vierde vandaag met een aantal vrijwillegers 25 jaar de Vrije Geer!

De Vrije Geer is een natuurparkje van ongeveer drie voetbalvelden groot middenin Nieuw-West. In 1995 waren er plannen om dit kleine parkje vol te bouwen met woningen. Daarbij wilde de gemeente een tram door de groenstrook trekken. De bewoners kwamen in opstand en organiseerde het eerste door burgers geïnitieerde referendum van Nederland met als doel het parkje te behouden. Het referendum werd een groot succes. Ondanks het slechte weer kwamen er 200.000 naar de stembus en 88% stemde tegen de bebouwing. 'We waren zo ontzettend blij dat we het gehaald hadden. Dat is echt een enorme overwinning geweest,' aldus Tamar.

Inmiddels is het parkje uitgegroeid tot een volwaardig natuurpark met een grote biodiversiteit. 'De blauwborst is hier aan het broeden, we hebben de ijsvogel en we hebben natuurlijk sinds kort twee ooievaars op de paal,' vertelt Tamar.