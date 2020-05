Buurtbewoners maken 'privéterrein' voor broedende zwanen op Stadhouderskade

Aan de Stadhouderskade is een zwanennestje in de berm gebouwd. De zwanen komen er al jaren, maar door de coronacrisis vonden de zwanen de berm waarschijnlijk rustig genoeg om daar een nestje te bouwen.

Omwonenden vinden het prachtig om te zien: 'Het zijn de bekendste buurtbewoners van dit gebied van de Stadhouderskade', vertelt een omwonende die vlak naast het nestje woont. 'De twee zwanen hebben ook namen gekregen: Sally en Harry.'

Privéterrein

Een andere omwonende vertelt dat een van de zwanen een keer plotseling de weg overstak en hierdoor problemen veroorzaakte. Zwanenliefhebbers uit de buurt hebben daarna een stuk van de berm en een gedeelte van het trottoir afgezet met afzetlinten, gaas en hekken, zodat de twee hun eigen 'privéterrein' hebben en rustig kunnen broeden.

Volgens de buurtbewoner die naast de zwanen woont, worden de dieren goed in de gaten gehouden. 'Mensen bellen ook als er passanten zijn die er een beetje te lang in de buurt blijven. Dus we beschermen ze met z'n allen!'

De buurvrouw van de zwanen verwacht dat moederzwaan nog maximaal een week moet broeden. 'En dan moeten we feest vieren!'