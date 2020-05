Voortbouwen op het industriële verleden met de Kadewoningen

De Vrije Kade is een autovrije woonbuurt aan het Johan van Hasseltkanaal op de Buiksloterham. Het zijn lange groene woonstraatjes die begrenst worden door gesloten bouwblokken. Naast de 216 woningen zijn er ook commerciële ruimten voor kleine zelfstandigen of horeca.

'Ik vind sowieso dat Noord onwijs opknapt', zegt een passant die wel begrijpt waarom de woningen zijn genomineerd. 'Mooi steentje ook en het steekt er wel uit.' Een ander vindt vooral de ligging mooi. 'Ik ben er weleens binnen geweest en het is ontzettend mooi dat ze zo aan het water liggen.'

Van industrieterrein naar woonwijk

De honderd jaar oude loods en bijbehorende directeurswoning in het gebied zijn stille getuigen van de langzame transformatie van industriegebied naar werk- en woonwijk. De oude loods van de Hollandse Beton Maatschappij krijgt een nieuwe functie als drielaagse parkeergarage. Hierdoor ontstaat een autovrij en kindvriendelijk woongebied.

'Met name dat industriële dat vond ik toch zelf wel heel erg leuk.', vertelt bewoner Martijn Stoekenbroek, die zelf opgroeide in dezelfde buurt. 'Vroeger speelden we hier op dit terrein. Toen was het allemaal van een betonmaatschappij en nu woon je er, dus mij sprak het persoonlijk wel heel veel aan.'

