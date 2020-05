Architectuur sociaal wooncomplex De Spreeuwen verwijst naar verleden houthavens

Het gebouw De Spreeuwen in de Houthavens doet denken aan de pakhuizen langs de rand van dit vroegere industriele havengebied. Het complex van Ymere is gebouwd op het kunstmatig aangelegde Wiborgeiland.

De Spreeuwen bestaat uit 69 sociale huurwoningen met een parkeergarage en is ontworpen door Stefanova Architecten in een stedenbouwkundig plan van Sjoerd Soeters. Will Wu verhuisde na ruim 30 jaar wonen aan de Nassaukade naar haar nieuwe woningen in De Spreeuwen. 'Toen ben ik gaan kijken op Woningnet wat er vrij was en dat was dit prachtige complex en toen heb ik uiteindelijk een beeldige woning gekregen.'

De naam van het complex verwijst naar het verleden van het gebied. 'Een spreeuw' was rond 1900 een term binnen de havenarbeid voor jonge mannen die goederen uit de schepen laadden, sorteerden, wogen en opsloegen in de pakhuizen op de kades. Als een vlucht samenwerkende spreeuwen streken zij dan neer bij een net aangemeerd schip.