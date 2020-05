CPO Knallen voor de Hallen: één gebouw, tien verschillende appartementen

Naast De Hallen in West zijn aan de Bilderdijkkade vijf zelfbouwkavels gebouwd. Een groep vrienden verenigde zich in CPO Knallen voor de Hallen en ontwikkelde op kavel B2 tien woningen. 'Tot in de kleinste details hebben we het met elkaar kunnen vormgeven.'

De leden van CPO Knallen voor de Hallen hebben helemaal naar eigen smaak bepaald hoe hun woningen er van binnen uit kwamen te zien. 'Het leuke is dat iedereen vanaf dag één als zijn woonwensen kwijt kon.', legt bewoner Maarten Coumans uit. 'Dat ging je dan samen met de architect helemaal uitwerken en nu staat dat er dan ook echt.'

Vanuit de gemeente was duurzaam bouwen een van de voorwaarden en dat komt onder meer tot uiting in het plaatsen van driedubbel glas, CO2 gestuurde balansventilatie en de goed geïsoleerde gevel, waarbij de bakstenen zijn afgezaagd en als tegellaag zijn aangebracht. Daarnaast zijn er zonnepanelen op het dak geplaatst.

De buurt is het meest te spreken over het feit dat de woningen door de bewoners zelf zijn ingedeeld. 'Als dat gebeurt in nieuwbouw vind ik dat wel mooi. Ik zou dat zelf ook wel willen', vertelt een vrouw. 'Volgens mij is dat in Amsterdam wel bijzonder als je dat kan', reageert een andere buur.

Bouwen als groep

Met een groep bouwen vergt een enorme inzet en veel uithoudingsvermogen van de bewoners. Zelf bepalen is natuurlijk ook zelf betalen, maar je ziet steeds vaker dat het ook voor Amsterdammers met een kleinere beurs mogelijk wordt om met een groep iets samen te bouwen.

Coumans: 'Wat voor ons het meest bijzonder is, is dat we er wonen met vrienden. Inmiddels wonen er 16 kinderen in het gebouw en die lopen nu bij elkaar de plat. Dat is wel echt het meest bijzondere aan dit gebouw.'

Is dit jouw favoriete project? Breng dan je stem uit op nieuwbouwprijs.nl.