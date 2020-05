Urban Garden: diverse appartementen en collectieve ruimtes in Nieuw-West

Het 4-laagse appartementencomplex Urban Garden is ontwikkeld in CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeversschap), in samenspraak met de bewoners. Het gebouw bestaat uit 12 appartementen, van een bescheiden startersappartement tot een megaloft, en van gezinswoning met dakterras tot maisonnettewoning met plafonds van 5,5 meter hoog.

'Meerdere buurtbewoners raken enthousiast van het concept. 'Het spreekt me wel aan dat mensen samen zeggen: "wij hebben een idee, we gaan onze krachten bundelen en we gaan uitvoering geven aan onze ideeën"', vertelt één van hen.

Collectief

Bij dit CPO project ligt de focus op creatieve mensen en zelfstandige ondernemers. De bewoners kunnen vanuit huis werken in de gezamenlijke lobby. De collectieve daktuin is er om buren te ontmoeten of te tuinieren. De gevel van het gebouw kenmerkt zich door robuust metselwerk en hangende plantenbakken.

Dennis Oud is één van die bewoners. 'Het absolute hoogtepunt voor ons is dat we konden kiezen uit twee woonlagen. En daarbij ook dat je als groep een heel mooi gebouw hebt kunnen maken met gezamenlijke ruimtes waar met ze allen erg van genieten', aldus Oud.

Is dit jouw favoriete project? Breng dan je stem uit op nieuwbouwprijs.nl.