Wonen op stelten in het IJ: 'Heel interessant gebouw'

Woontoren Steltloper op schiereiland Sporenburg in het Oostelijk Havengebied heeft 18 verdiepingen en staat voor meer dan de helft in het IJ. De rest van het gebouw staat op grote betonnen kolommen, de stelten, op het schiereiland.

'Het is een heel interessant gebouw', analyseert een hardloper. 'Mooie verhoudingen, modern. Dat miste hier, dus het is fijn dat dit gebouw in deze buurt is gerealiseerd.'

De 126 woningen in de toren zijn middelduur of vrije sector. Voor bewoner Jamuna Gouwerok, die op zoek was naar een rustige buurt binnen de ring, was dat belangrijk. 'Ik woon alleen met mijn dochtertje. Hier heb je ook rust en speelruimte voor kinderen en met de fiets ben je overal binnen 5 minuten.'

Een vriendelijk alternatief

Voor de plek van Steltloper aan de Ertskade was eerst een ander project bedacht, namelijk een kolossaal appartementengebouw genaamd Fountainhead. Maar de rest van de buurt was hier fel op tegen en tekende bezwaar aan. Stadsdeel Oost schreef een nieuwe prijsvraag uit en die werd gewonnen door ontwikkelaar Wonam, met het door Dam & Partners Architecten ontworpen gebouw Steltloper.

De buurt is blij met resultaat. 'Het is een kleinere flat geworden en het is een huurflat in plaats van een flat met appartementen voor een paar miljoen', zegt een vrouw. 'Hij is heel licht dus dat maakt hem mooi. Het maakt hem heel vriendelijk'.

De woontoren heeft een voor Nederland unieke gevel, die bestaat uit beplating van geschuimd aluminium. In gesmolten aluminium wordt lucht geblazen, waardoor een open structuur ontstaat. De zilveren platen laten het gebouw fonkelen in het zonlicht.

