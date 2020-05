In wooncomplex Change= in Zuidoost wonen 600 werkende jongeren: 'Heel gezellig'

Change= is een woongebouw in Zuidoost voor werkende jongvolwassenen. Het complex huisvest bijna 600 ze;fstandige studio's en voorzieningen als een fitnessruimte, horeca en een parkeergarage. In 2016 opende de organisatie Change= al een dergelijk complex in Nieuw-West.