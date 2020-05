Deel woningen Coubertin exclusief voor onmisbare beroepen

Het wooncomplex Coubertin op Zeeburgereiland bestaat uit zes losse gebouwen met een gevarieerd woningaanbod van 2-, 3- of 4-kamer appartementen met een gezamenlijke parkeergarage. Een aantal huurwoningen in het complex is exclusief toegewezen aan mensen met onmisbare beroepen.

Op het Zeeburgereiland in Oost staat Coubertin, een gebouwencomplex met 89 huurwoningen in de vrije sector, voornamelijk in het middensegment. Coubertin is opgebouwd uit 4 verschillende woningtypes, voor gezinnen, singles, vrienden en stelletjes zij aan zij.

Voor elke bewonersdoelgroep is een aparte indeling bedacht. En bijna 20 procent van de appartementen, namelijk 15 stuks, zijn exclusief toegewezen aan mensen die werken in de zorg-en welzijnssector. Bewoners Angelique Koster en Wim Koekenbier zijn te spreken over de mix van verschillende soorten huishoudens die in het gebouw woont. 'Dat maakt het eigenlijk wel héél leuk', aldus Koster.

Onder voorbijgangers valt het gebouw ook wat betreft de uitstraling in de smaak. Een van hen is vooral te spreken over de hoge entrees van Coubertin. Een ander is vooral enthousiast over het metselwerk. 'Ik vind het vooral leuk wat er met de bakstenen is gedaan', zegt een man. 'Met verticale stenen die er in zitten, wat een beetje natuurlijk effect geeft. Dat vind ik leuk'.

