Zonaanbidders weggestuurd bij Somerlust en Marineterrein, maatregelen in Vondelpark

Handhavers hebben honderden zonaanbidders vanmiddag weggestuurd bij park Somerlust en het Marineterrein. Op die plekken was het te druk. Ook in het Vondelpark zijn maatregelen getroffen: daar mogen bezoekers alleen het park in, zodra er iemand uit gaat.

Rond 15.00 uur grepen handhavers samen met de politie op het veld aan de Amstel in. De uren daarvoor hadden honderden zonaanbidders zich op handdoeken en kleedjes op het grasveld verzameld. Ook bij het Marineterrein is iedereen verzocht om te vertrekken.

In het Vondelpark is het ook erg druk. De gemeente heeft daarom besloten om het aantal bezoekers in het park te doseren. Dit betekent dat alleen de twee hoofdingangen open zijn en er alleen iemand het park in mag zodra er iemand uitgaat.

Java-eiland

Ook bij de Bogortuin op het KNSM-eiland en bij het Azartplein op het Java-eiland is het erg druk, maar zover bekend is daar nog niet ingegrepen. De gemeente roept via Twitter op om drukte te vermijden en afstand te houden. Op een kaart van de gemeente is te zien welke plekken normaliter rustiger zijn. 'Maar die kaart is niet realtime', waarschuwt een gemeentewoordvoerder.