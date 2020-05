Politie plukt spookrijdende fietser uit de IJtunnel

Opnieuw was het vannacht raak in een van de autotunnels onder het IJ. Ditmaal trof de politie een fietser aan die zich, al spookrijdend, door de IJtunnel voortbewoog.

Fietsers in tunnels die niet voor fietsers bedoeld zijn. Het is bepaald geen unicum in Amsterdam. Of het nou gaat om de IJtunnel, de Coentunnel, of de Piet Heintunnel. Regelmatig moeten agenten aan de bak om (verdwaalde) fietsers weer op het juiste pad te krijgen.

Zo ook vannacht. Op Twitter deelt de politie een filmpje van een fietser die, onder begeleiding, de IJtunnel uit word geholpen nadat hij eerder spookrijdend door agenten was gezien.