Coronaproof drive-in bioscoop wacht op toestemming gemeente: 'De hoop is gigantisch'

Naar de film in de bioscoop mag binnenkort weer, maar tóch is het volgens Daan en Mees uit Noord leuker vanuit de auto. Én coronaproof: Ze maakten, samen met FC Hyena, een drive-in bioscoop. Alleen toestemming van de gemeente is er nog niet.

Elke avond is er een nieuwe film te zien. Daarbij mogen ook de klassiekers niet ontbreken: 'Denk aan The Florida Project, Call Me By Your Name, Grease, Heat.. Dat soort films'.

De plannen zijn fanatiek: op dit moment is er plek voor vijftien auto's, steeds met ruimte ertussen. Per auto zijn twee personen toegestaan, waardoor er per film dertig mensen aanwezig kunnen zijn. Net als de 'normale' bioscopen en theaters die per 1 juni weer open mogen.