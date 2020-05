Gewonde na schietpartij op straat in Zuidoost

Het incident gebeurde vannacht rond 04.30 uur. Volgens getuigen zou er een ruzie op straat zijn geweest, waarbij meerdere personen betrokken waren en waarbij meerdere keren geschoten werd. Toen de hulpdiensten arriveerden troffen ze een gewonde man aan in de straat. Hij was geraakt in zijn been. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis en is aanspreekbaar.





De politie heeft twee personen aangehouden. Zij zijn inmiddels weer op vrije voeten. Wel wordt onderzocht wat hun rol is geweest. Op de plaats delict wordt sporenonderzoek gedaan.