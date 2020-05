Amsterdamse Surinamers volgen verkiezingen op de voet: 'Het is een cruciale dag'

Het is vandaag een belangrijke dag voor veel Surinamers in de stad, het land stemt vandaag voor een nieuw parlement. Veel Surinamers in Amsterdam houden de verkiezingen nauwlettend in de gaten en hopen dat alles zo eerlijk mogelijk verloopt nu de NDP, de partij van president Desi Bouterse, meer concurrentie dan ooit lijkt te hebben.

AT5

'De regerende partij van Bouterse staat op het spel tijdens deze verkiezingen die proberen aan de macht te blijven en de tegenstanders proberen hun van de macht te krijgen', zegt Vincent Soekra voorzitter van Vereniging Ons Suriname. De grootste tegenstander, volgens de laatste peilingen is de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP), waarvan de Nederlandse afdeling in Zuidoost de verkiezingen op de voet volgt. 'Het is een cruciale dag voor de vooruitgang van het land, anders blijven ze in de achteruitgangsmood',zegt Lachman Soedamah Voorzitter VHP Nederland. De VHP heeft alle hoop gezet op de leider van hun partij Chandrika Chan Santokhi. 'Hij is de vooruitgeschoven man waar wij vertrouwen in hebben. Wij denken dat hij een goeie job gaat doen.'

