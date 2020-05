Coronacrisis aanleiding voor bijzonder geschenk aan Rijksmuseum

Het Rijksmuseum heeft een uitzonderlijk schilderij van Bartholomeus Spranger geschonken gekregen van de kunsthandelaar Bob Haboldt. Door de coronacrisis is de in Amsterdam geboren kunsthandelaar gaan nadenken over wat hij kon bijdragen aan de maatschappij. 'Corona heeft mij geraakt, vooral emotioneel. Het was voor mij een aanleiding voor reflectie.'

Spranger was rond 1600 één van de belangrijkste kunstenaars in Europa. Het 'zeer verfijnde' Engelen dragen het lichaam van Christus, dat Spranger rond 1587 op koper schilderde, is een meesterwerk binnen het oeuvre van de kunstenaar.

Bob Haboldt over zijn schenking in tijden van corona: 'Het mooie van een schilderij is dat het voor eeuwig blijft en als monument kan fungeren voor de moeilijke periode waar we doorheen gaan. Ik besloot daartoe dit uitzonderlijke werk van Bartholomeus Spranger te schenken aan het Rijksmuseum. In de eerste plaats voor iedereen als nagedachtenis aan de slachtoffers van COVID-19, maar ook als voorbeeld voor iedereen om goed te doen voor musea. Ik hoop dat anderen volgen.

Rijksmuseum-directeur Taco Dibbits is uiteraard blij met het schilderij: 'Wij zien dat in deze moeilijke tijd kunst aan velen houvast biedt en een bron van hoop en reflectie is. De kunst in de musea in Nederland is de afgelopen eeuwen voor een groot deel door burgers geschonken, overtuigd van het belang voor het publiek. Wij zijn Bob Haboldt dan ook zeer dankbaar voor dit genereuze gebaar.'

Vanaf 1 juni is het werk te zien naast andere topstukken van kunstenaars uit zijn omgeving waaronder Adriaen de Vries en Joachim Wtewael.