Coronaslachtoffers op Pinksterzondag online herdacht vanuit Westerkerk

De herdenking wordt uitgezonden vanuit de Westerkerk. Ook burgemeester Halsema zal daaraan een bijdrage leveren.

Ingrijpende situaties

De ceremonie is bedoeld om een laatste eer te bewijzen aan de overledenen. Maar er wordt ook stilgestaan bij mensen die ziek zijn, of die met ingrijpende situaties worden geconfronteerd.

Te denken valt aan ondernemers, mensen die hun baan verliezen of kwetsbare groepen zoals thuis- en daklozen.

Pinksterzondag

Pinksterzondag is daarvoor een geschikte dag, denken de organisatoren. 'Een moment waarop de kerk hoopt op en bidt om begeestering. Dat geldt zeker in deze tijd, bij ‘het nieuwe normaal’. Wat onze levensovertuiging ook is, we hebben behoefte aan 'goede spirit'.

Bovendien gaan we de dag erna- op 1 juni - 'een nieuwe fase in', benadrukken ze. 'Met meer hoop maar met minstens zoveel onzekerheid.'