Bij een steekincident in het Huigenbos is een man gewond geraakt. Hij moest daarom naar het ziekenhuis worden gebracht.

De man is nog wel bij bewustzijn, vertelt een politiewoordvoerder. Wat er precies is gebeurd, blijft vooralsnog onduidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan.

Wel is bekend dat er minimaal drie verdachten betrokken zijn bij het incident in Zuidoost. De mannen zijn te voet gevlucht. De politie is nog naar hen op zoek en vraagt getuigen om zich te melden.