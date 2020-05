Verplichte mondkapjes maken verdubbeling aantal passagiers op pontjes mogelijk

Een mondkapje in het openbaar vervoer: vanaf maandag zijn ze verplicht, ook voor reizigers op de pontjes. Om voldoende afstand te kunnen houden tijdens de oversteek van het IJ mochten er nu maximaal 55 tot 65 passagiers mee, maar dat aantal wordt vanaf 1 juni verdubbeld.

Afhankelijk van de grootte van de pont mogen er dan 110 tot 130 passagiers aan boord. Om ervoor te zorgen dat er niet te veel mensen opstappen worden er extra instapbegeleiders ingezet. De gemeente schat dat er voor die begeleiding 1,7 miljoen euro nodig is tot en met het einde van het jaar. De gemeente hoopt dat het Rijk gaat helpen bij de financiering van die extra coronamaatregel.

Het wordt langzamerhand steeds drukker in het openbaar vervoer in de stad en dat is ook te merken op de pontjes. Om de veiligheid te kunnen garanderen worden de aanlandingen tijdelijk opnieuw ingericht. Ook wordt er samen met het GVB gekeken naar een aangepaste dienstregeling en lijnvoering van de ponten.

Scholieren op de pont

Vanaf 2 juni gaan ook de middelbare scholen in de stad weer open. Omdat het kabinet leerlingen heeft opgeroepen om zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar school te gaan, is het de verwachting dat er komende week meer scholieren gebruik gaan maken van de pontjes.

Een dag eerder mogen horecagelegenheden in de stad weer beperkt bezoekers ontvangen en mogen musea, waaronder het Eye Filmmuseum in Noord, hun deuren openen. Ook door die versoepeling van de coronamaatregelen wordt het naar verwachting drukker aan boord.