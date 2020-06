Tuinparken in Amsterdam voor iedereen: 'De volkstuinen zijn al 30 jaar open'

In en rond Amsterdam vind je ruim 40 volkstuinen. In onze drukke stad hebben mensen wel eens behoefte aan een stukje groen. Het drukke Vondelpark is dan een optie, maar veel Amsterdammers weten niet dat de volkstuinparken ook open zijn voor een middagje rustig picknicken.

Het Tuinpark Ons Buiten is zo'n mooi stuk groen in Amsterdam. Ralf Grevelink is voorzitter van de Bond van Volkstuinders. Hij vertelt AT5’s Amsterdam Informeert meer over de volkstuinen in Amsterdam. ‘Iedereen is in de zomer welkom op onze tuinparken. Wat belangrijk is in de plannen die de gemeente nu heeft is dat de gemeente graag wil dat meer Amsterdammers er op verschillende manieren gebruik van maken,’ aldus de voorzitter. Er komen nieuwe voorzieningen in de tuinparken bijvoorbeeld buurttuinen, fietspaden, kleinschalige horeca en speeltuinen.

Twijfels bij volkstuinbewoners

Sommige bewoners van de tuinen hebben gemengde gevoelens over de kwestie. ‘Ik vind dat daar hele positieve kanten aan zitten, maar ik heb daar ook vraagtekens bij. Op het gebied van veiligheid, ga je iedereen daarin toelaten of ga je entree heffen? Want de mensen die hier zitten, betalen ook geld voor het gebruik van de grond,’ vertelt een bewoner van een volkstuin. Een bezoeker van de tuin vertelt echter dat zij enorm geniet van het park, zelfs zonder tuintje. ‘Lekker genieten van de vogeltjes, het geluid, van de mooie planten, de bloemen. Ja, het is gewoon fijn om hier te lopen.’