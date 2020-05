Westerkerk staat stil bij Amsterdammers die zijn getroffen door corona

Vanmiddag om 12.00 uur luidden de kerken in Amsterdam hun klok om hun medeleven te tonen aan de Amsterdammers die, op wat voor manier dan ook, getroffen zijn door corona. Daarnaast was er een online herdenkingsdienst vanuit de Westerkerk, waar ook burgemeester Halsema sprak.

Predikant Bart van der Graaf zong het nummer Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder van Ramses Shaffy. Daarnaast dook stadspredikant Tim Vreugdenhil de geschiedenis in om te vertellen over hoe mensen vroeger met pandemieën omgingen.

De dienst was een mix van muziek, geschiedenis en herdenken. Maar het was ook een moment om stil te staan bij het begin van het 'nieuwe normaal' dat van start gaat op 1 juni.

'Ik denk dat de boodschap is dat we er in Amsterdam echt niet alleen voor staan'

Pastoor Martin de Jong wil door middel van de online herdenkingsdienst stilstaan bij de moeilijke maanden die vele Amsterdammers hebben meegemaakt de afgelopen tijd. 'Enerzijds staan we stil bij mensen die overleden zijn of mensen die hun baan zijn kwijt geraakt. Anderzijds ook om een stukje hoop te bieden richting de toekomst.'

Ook voor de kerk en de pastoor is het een moeilijke tijd, maar hij kijkt met een tevreden gevoel terug op de periode. 'Ik denk dat de boodschap is dat we er in Amsterdam echt niet alleen voor staan. Er zijn zoveel mensen die zorg dragen voor elkaar, buren, familie en vrienden.'