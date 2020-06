RAI wordt testlocatie coronavirus voor iedereen met milde klachten

Mensen met klachten kunnen naar een speciaal telefoonnummer (0800-1202) bellen dat de landelijke overheid in het leven heeft geroepen. Helemaal soepel gaat de aftrap overigens nog niet. Meerdere mensen melden dat het telefoonnummer overbelast is.

'Ik ben om 8:05 begonnen met bellen en kreeg verbinding, maar daarna werd de verbinding verbroken', laat een inwoner weten. Na twintig minuten te hebben gewacht, probeerde degene het opnieuw. Maar ook toen werd de verbinding verbroken. 'Nu is het nummer helemaal niet meer te bereiken.'

Zeven dagen per week bereikbaar

Het telefoonnummer om een afspraak te maken is normaal gesproken zeven dagen per week tussen 8.00 en 22.00 uur te bereiken. Voor het maken van de afspraken worden kort een aantal vragen gesteld over de aard van de klachten.

Bij het maken van de afspraak wordt een BSN-nummer gevraagd ter identificatie. De beller krijgt dan de tijd en plaats waarop de test wordt afgenomen. Het streven is om de test zo snel mogelijk af te nemen, in principe de volgende dag. In Amsterdam gebeurt dat dus bij de RAI.

Uitslag

Er wordt binnen 48 uur gebeld over de uitslag, zowel als die positief is als negatief. Als na de test blijkt dat iemand het coronavirus heeft, voert de GGD een bron-en contactonderzoek uit. Zo wil de overheid zicht hebben op waar het virus rondgaat.