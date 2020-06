Terrassen niet overvol, maar afstand blijft lastig: 'Niet goed geluisterd naar oom Mark'

Veel blije gezichten vandaag nadat de terrassen weer werden geopend. Al voor 12 uur stonden enkele Amsterdammers op het Marie Heinekenplein te popelen om een plekje in de zon te bemachtigen. Het gaat nog niet zover als in Brabant, waar in een café alweer de polonaise werd gedanst, maar ook hier hield zeker niet iedereen zich aan de strikte regels op het terras.