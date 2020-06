Musea weer beperkt open: 'Het is heerlijk rustig nu'

Na twee maanden staan er weer rijen voor de musea, want ze mochten vandaag weer beperkt open. Er was blijdschap, maar er blijven ook zorgen over de toekomst. Ieder nadeel heeft zijn voordeel, gezien de bezoekers nu kunnen genieten van heel rustige musea. 'Je kan gewoon op je gemak lopen en hebt niet overal al die drommen mensen ervoor.'

Vanwege het coronavirus moesten alle musea hun deuren sluiten, maar na twee lange maanden was het vandaag weer mogelijk om beperkt open te gaan. Door de coronamaatregelen mogen er maar vijventwintig bezoekers per keer naar binnen en moeten de tickets online van te voren gereserveerd worden. Ook worden de bezoekers van musea bij binnenkomst gevraagd of ze geen klachten hebben.

'Het Rijksmuseum is in de geschiedenis maar één keer zo lang dicht geweest.'

Taco Dibbits directeur van het Rijksmuseum voelt spanning bij de opening van het museum, maar is ook blij dat eindelijk weer de deuren open mogen. 'Het Rijksmuseum is in de geschiedenis, maar één keer zo lang dicht geweest. Dus het is fantastisch dat we weer open kunnen.' Bij het Van Gogh Museum is de gele loper uitgerold en krijg alle bezoekers een zonnebloem na hun bezoek.

Normaal ontvangt het Rijksmuseum in deze periode tienduizend bezoekers per dag, dat zullen er nu maar twee duizend zijn. De toekomst van de musea is nog onzeker, maar Dibbits van het Rijksmuseum is duidelijk over de toekomst van zijn museum. 'Het Rijksmuseum moet open blijven. Dus wij gaan ervoor zorgen dat we open kunnen blijven, ook op deze manier.'

De sluiting van het Van Gogh Museum viel directeur Emile Gordenker zwaar. 'Het ergste wat je kan overkomen als museum is dat je de deuren dicht moet doen, want dat is ons bestaansrecht. Als museum wil je dat iedereen kan komen kijken. '

De bezoekers van de musea genieten van de rust die er nu is. Een bezoeker was samen met het personeel de enige in het museum vanochtend 'Het maakte heel veel indruk op me.', vertelt hij. Dibbits zag vandaag een bijzondere gebeurtenis in het museum 'Omdat de zalen nu zo rustig zijn is het ook, alsof je het museum ontdekt en er steeds een nieuwe zaal komt. Ik zag net een kind rondlopen en die had echt een soort ontdekkingstocht.'

'Ik was er toen ze dicht moesten die dag, toen stond ik hier', zegt een bezoekster. 'Het was weer het eerste waar ik heen liep toen ik binnen kwam. Heel blij dat we weer mogen'. Ze hoopt stiekem ook dat de rust die er nu is in het Rijksmuseum nog blijft: 'Het is heerlijk rustig nu. Je kan gewoon op je gemak lopen en niet overal die drommen mensen ervoor. Van mij mag het zo blijven.'