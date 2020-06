Burgemeester over drukte Dam: 'Geen grond om demonstratie te ontbinden'

De demonstratie tegen politiegeweld op de Dam trok vandaag duizenden mensen. Vanwege de enorme opkomst is 1,5 meter afstand houden niet te doen, maar dat is volgens de Amsterdamse veiligheidsdriehoek geen reden om in te grijpen. Een beslissing die op veel kritiek kon rekenen.

Dat maakt burgemeester Halsema zojuist bekend aan AT5. De burgemeester is nu zelf ook naar de Dam, waar naar schatting zo'n 5000 mensen zich hebben gezameld voor de demonstratie.

Halsema: 'Ik begrijp dat 1,5 meter afstand houden niet altijd in acht gehouden wordt, maar de demonstratievrijheid is een heel groot goed. Dus ziet de driehoek geen grond om de demonstratie te ontbinden. Daarvoor is de demonstratie ook te belangrijk en zijn bovendien mensen zelf verantwoordelijk.'

Kritiek

De beslissing om niet in te grijpen is de burgemeester op heel veel kritiek komen te staan. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid noemde de beelden van de Dam vanavond pijnlijk om te zien en zei dat dit 'alle perken te buiten ging'. Ook vanuit de zorg werd er verontwaardigd gereageerd.

Vanavond was Halsema te gast bij OP1, waar zij vertelde dat de driehoek is 'overdonderd' door hoeveel mensen er op de demonstratie zijn afgekomen. In de aanloop naar de demonstratie is door de politie geprobeerd een schatting te maken van het aantal verwachtte demonstranten, maar die informatie was geen reden om de demonstratie te schrappen.

Duivels dilemma

Toen de bleek hoeveel mensen er naar de Dam kwamen, kwam de burgemeester naar eigen zeggen voor een duivels dilemma te staan. Ondanks alle kritiek vanuit de politiek en zorg staat zij nog steeds achter de beslissing om niet in te grijpen.

Daar stonden heel veel mensen met zware emoties. Ik had alleen met zware politieinzet kunnen ingrijpen, wat weer tot veel onrust en misschien rellen had kunnen leiden', aldus