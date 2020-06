Minister: 'Demonstratie op de Dam ging alle perken te buiten'

Dat meldt de NOS. Grapperhaus noemt de beelden pijnlijk om te zien. "In deze tijd waarin we er als samenleving alles aan doen om het coronavirus onder controle te houden, gaat dit echt buiten de perken."

Halsema zei eerder vanavond tegen AT5 dat de Amsterdamse driehoek geen grond zag om in te grijpen bij de demonstratie. 'Daarvoor is de demonstratie te belangrijk', lichtte zij toe. Grapperhaus kan zich daar niet in vinden. Hoewel het demonstratierecht een grondrecht is, moet volgens de minister altijd 1,5 meter afstand worden gehouden.

Ook Amsterdamse politici reageren verbaasd. 'Bij te veel drukte worden parken ontruimd en mensen beboet. Waarom met twee maten meten?', vraagt Marianne Poot (VVD) zich af. Diederik Boomsa (CDA) heeft 'prangende vragen over haar optreden' en heeft een spoeddebat aangevraagd.

Kritiek zorg

Ook vanuit de zorg is fel gereageerd. 'Dag en nacht hebben de zorgmedewerkers zich door het stof gewerkt', schrijft voorzitter van de raad van bestuur van het OLVG Maurice van den Bosch op Twitter. 'We weten dat grote groepen, zonder respect voor social distancing, het risico zijn voor verspreiding van COVID19'.

Viroloog Bert Niesters laat aan de Telegraaf weten stomverbaasd te zijn over wat hij zag op de Dam. 'Drukte zouden we vermijden, en dan krijg je dit? Ik snap niet dat de burgemeester dit laat doorgaan.', zegt hij.