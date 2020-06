Zomers weer slaat om in schaapscheerderskou

Vandaag is het nog zomers met veel zon en temperaturen van 21 tot lokaal 30 graden. Ook morgen is het nog warm met 18 tot 26 graden.

Donderdag wordt het koel en bewolkt met hier en daar een bui. Vrijdag en de dagen er na vallen er regelmatig regenbuien. 'Aan het eind van het weekend kan er zomaar 30 millimeter in de regenmeters zitten. Dat is ongeveer net zoveel als wat er sinds half maart is gevallen', aldus de meteorologen van Weeronline.

Schaapscheerderskou

Een wat koelere periode in de maand juni wordt ook wel schaapscheerderskou genoemd. Schaapscheerderskou is een relatief koude periode die vaak voorkomt in de periode 5- 20 juni. De naam is afkomstig uit de tijd dat in deze periode de schapen werden geschoren.