Ramen gesprongen door plofkraak: 'Het interesseert ze geen klote'

Rond 04.10 uur sloegen een of meerdere plofkrakers toe. 'Ik was er klaarwakker door', vertelt een omwonende. Ze wilde vandaag pinnen, maar dat lukt niet meer.

'Er is ontiegelijk veel schade', zegt een andere buurtbewoner. Zo zijn bij meerdere woningen de ramen gesprongen. 'Dat is toch niet normaal. Ze houden nergens rekening mee. Het interesseert ze geen klote. Sorry voor mijn taalgebruik, maar zo denk ik er gewoon over.'

Er is geen geld buitgemaakt.