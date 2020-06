Politie stopt feest met ruim honderd jongeren op strand IJburg

De politie heeft gisteravond een feest op het strand van IJburg stopgezet. Via sociale media was opgeroepen om naar het feest te komen, honderd tot tweehonderd jongeren gaven daar gehoor aan. Volgens de politie werd de sfeer tegen het einde van de avond grimmig.

De politie kreeg in de loop van de avond meldingen van omwonenden over overlast. De jongeren waren via Snapchat opgeroepen om naar het strand te komen.

De politie heeft met een megafoon de aanwezigen verzocht om het strand te verlaten. Hierdoor ontstond er een flinke oploop van jongeren richting de bussen op IJburg. Op beelden van omwonenden is te zien dat daarbij geen anderhalve meter afstand werd gehouden.

Grimmige sfeer

De sfeer werd volgens de politie tegen het einde van de avond grimmig. 'Sommigen hadden bijvoorbeeld geen mondkapje om de bus te betreden', aldus een politiewoordvoerder. Er zijn geen aanhoudingen verricht of boetes uitgedeeld. Op het strand is veel rommel achtergebleven.

Rond middernacht was de situatie weer rustig.