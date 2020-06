Nep-bezorger ontfutselt betaalpas en code bejaarde man; politie toont verdachte die geld opneemt

De politie heeft beelden vrijgegeven van een man die ervan verdacht wordt begin februari geld op te hebben genomen met een bankpas gestolen van een bejaarde man. De code en pinpas van het slachtoffer worden op een slinkse manier ontfutseld, of ook deze man daarvoor verantwoordelijk is, is niet duidelijk.

Op dinsdagmiddag 11 februari rond een uur doet het slachtoffer de voordeur open voor een nog onbekende man die zich voordoet als pakketbezorger. Om het pakket in ontvangst te nemen moet de man eerst een euro pinnen via een mobiel pinapparaat dat de nep-bezorger bij zich heeft. 'De transactie lukt in eerste instantie niet waardoor de verdachte de pinpas van het slachtoffer in handen krijgt. Hij draait zich even weg van het slachtoffer en probeert het opnieuw', zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. Deze keer lukt de transactie volgens de zogenaamde bezorger wel. Het slachtoffer krijgt zijn pakket overhandigd en krijgt zijn betaalpas terug. Binnen komt hij erachter dat het pakket niet voor hem is en de betaalpas die hij heeft teruggekregen ook niet.

'Naar alle waarschijnlijkheid heeft de bezorger de pas omgewisseld tijdens de transactie met de pinautomaat. Het gaat om een man met een lichte huidskleur. Hij is tussen de 18 en 22 jaar oud en rond de 1 meter 70 lang. Hij had donker kort krullend haar en droeg een bril', zegt Stor. Als het slachtoffer zijn bank belt om zijn pas te blokkeren is er al geld vanaf gehaald. Signalement Van de nep-bezorger zijn geen beelden, maar de politie heeft wel een verdachte op het oog die verantwoordelijk wordt gehouden voor het pinnen met de gestolen betaalpas aan de Distelweg in Noord, diezelfde middag. Hij heeft een lichtgetinte huidskleur, wordt tussen de 20 en 25 jaar oud geschat, heeft donkere ogen en donkere wenkbrauwen. Hij heeft een normaal postuur en droeg die dag een donkere jas met op de borst Calvin Klein Jeans.