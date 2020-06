Vluchtende verdachte Geuzenveld moet nog de gevangenis in

De man die vanmiddag in zijn auto wegvluchtte nadat hij staande was gehouden door een agent, heeft nog een gevangenisstraf open staan. Ook moet hij nog een hoge boete betalen.

De man stond met zijn auto foutgeparkeerd toen hij aangesproken werd door een agent. Hij moest zijn rijbewijs tonen en toen de agent dat aan het nalopen was, reed de man weg. Enige tijd later zag de agent de man weer rijden in de Van Karnebeekstraat.

'Daar leek het erop dat de bestuurder een politieagent op de fiets wilde aanrijden, waarna er door de politie is geschoten', meldde een woordvoerder van de politie eerder vandaag. Naar de rechtmatigheid van dat schieten wordt onderzoek gedaan door een interne afdeling van de politie.

De verdachte is ontkomen. Hij is nog steeds voortvluchtig. Mensen die meer informatie hebben over het incident kunnen contact opnemen met de politie.