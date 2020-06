Theatermaker en rolstoelsporter Marc de Hond (42) overleden

De zoon van opiniepeiler Maurice de Hond maakte naam op veel verschillende vlakken. Hij richtte onder andere de internetbedrijven Hatchoo! en veiling.com op en werd daarna actief als radiodj bij 3FM en Caz!. Ook presenteerde hij een aantal televisieprogramma's.

In 2002 liep hij een dwarslaesie op bij een spoedoperatie waarbij een tumor in zijn ruggenmerg werd verwijderd. De zenuwen in zijn merg raakten bekneld, waardoor hij in een rolstoel belandde. Hij werd rolstoelsporter en besloot theatervoorstellingen te maken over zijn verhaal. 'De voorstelling gaat er juist over hoe het grootste drama in mijn leven ook heel veel moois opleverde', zei hij in 2014 tegen AT5.

Blaaskanker

Anderhalf jaar geleden maakte De Hond bekend dat hij de tournee van zijn theatershow moest uitstellen, nadat er een kwaadaardige tumor in zijn blaas was geconstateerd. Hij zette al zijn werk opzij om zich volledig te richten op zijn behandeling.

Afgelopen december zei hij in een interview bij Ladies Night dat het 'alle kanten op kan gaan'. De laatste maanden toerde hij langs theaters waarbij hij zich door bekende Nederlanders liet interviewen, waarmee hij een portret van zichzelf wilde maken voor zijn twee kinderen.