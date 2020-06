Drietal gezocht voor inbraak bedrijfspand Diemen, 'staan goed met hun gezicht op beeld'

De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 0200 beelden vrijgegeven van drie mannen die ervan verdacht worden begin februari te hebben ingebroken bij een bedrijfspand in Diemen. Midden in de nacht wordt de eigenaar wakker gebeld omdat het alarm in zijn bedrijf afgaat.

Tegen half vier in de nacht van woensdag 5 op donderdag 6 februari komen drie mannen in beeld van een bewakingscamera die buiten aan het bedrijfspand aan de Stammerdijk in Diemen hangt. 'Op de beelden is te zien hoe het drietal eerst de omgeving verkend om vervolgens naar de toegangsdeur van het pand te lopen', zegt Lex van Liebergen van de politie Amsterdam.

'Binnen in het pand lopen de mannen achter elkaar aan van de ene ruimte naar de andere. Het lijkt alsof ze niet doorhebben dat ze hier ook gefilmd worden. Sommigen staan af en toe goed met hun gezicht op beeld', zegt Van Liebergen.

Eén van de verdachten is bijvoorbeeld goed te zien als hij een meterkast probeert open te breken met een breekijzer. Op de beelden is te zien dat hij af en toe recht in de camera kijkt. Ook in een andere ruimte, waar de boel flink overhoop gehaald wordt, is het drietal soms goed te zien.

Vermoedelijk waren de mannen naar iets bijzonders op zoek dat ze niet hebben kunnen vinden. Ze gaan er namelijk zonder buit vandoor. 'Er is niets buitgemaakt in het bedrijfspand, maar de drie hebben wel voor behoorlijke schade gezorgd. Wij willen graag weten wie deze drie onbekende mannen zijn en komen graag in contact met mensen die iets verdachts hebben gezien in de omgeving van dit bedrijf', zegt Van Liebergen.

Camera's buiten

Via de ruimte waar het drietal binnenkwam, verlaten ze het pand ook weer. Over de Stammerdijk rennen ze in de richting van de Mc Donalds op bedrijventerrein Sniep. De politie hoopt dat kijkers zich vooral focussen op de beelden buiten het pand. Op deze beelden is beter te zien wat voor kleuren de outfits van de verdachten hebben.