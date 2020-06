Hoe ervaar jij het openbaar vervoer in coronatijd? Doe mee met de AT5-enquête

Door de coronacrisis is het gebruik van openbaar vervoer in de stad drastisch veranderd. Zo moet je verplicht een (niet-medisch) mondkapje dragen en wordt er geadviseerd om alleen te reizen als dat echt noodzakelijk is. AT5 wil graag weten hoe Amsterdammers de metro's, pontjes, trams en bussen ervaren in coronatijd. Klik hier om mee te doen met de enquête.

Voel je je nog veilig? Neem je net zo vaak de bus of tram als vroeger, of reis je op een andere manier? En lukt het om een beetje afstand te bewaren, of is dat lastig? We willen het graag weten.