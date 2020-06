Cultuur Keti Koti-herdenkingen vroeger in Krasnapolsky: 'Je weet toch, fancy'

De eerste Keti Koti-herdenkingen worden al gehouden sinds eind jaren veertig. Dat was toen niet in het Oosterpark, zoals we dat nu al jaren doen, maar in het Krasnapolsky. 'Je weet toch, fancy.'

Mitchell Esajas van The Black Archives deed onderzoek naar de eerste herdenkingen in Amsterdam. Hij kwam erachter dat vrijwilligers al eerder op 1 juli herdenkingen organiseerden. 'Het was een groot feest, ging door tot bam. Dus aan de ene kant was het een moment van samenkomen en kritisch debat en aan de andere kant was het ook feest.' De eerste Keti Koti optocht was in 1963, op papier is dat honderd jaar na de afschaffing van de slavernij, in de praktijk is dat negentig jaar later. De tot slaaf gemaakten moesten namelijk nog tien jaar doorwerken voor zo goed als niets.

Quote 'Veel van hen weten niet dat er een hele interessante geschiedenis achter die taal ligt' Mitchell esajas, the black archives