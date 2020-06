Hardleerse automobilist zonder rijbewijs gebruikt corona als smoes

De auto reed 157 kilometer per uur daar waar 100 was toegestaan. Toen hij aan de kant gezet werd door een motoragent zei de bestuurder hij zijn rijbewijs net gehaald had, maar dat hij het door de coronamaatregelen nog niet fysiek in handen had.

Uit een controle bleek dat de man al voor de tiende keer betrapt werd op het rijden zonder rijbewijs. De auto is in beslag genomen. Het dossier van de man is opgestuurd naar het Openbaar Ministerie.