Hulpdiensten massaal uitgerukt voor zwemmende vrouw

Meerdere brandweerwagens, ambulances en politiewagens zijn rond 14.00 uur opgeroepen voor een melding over een persoon in het water bij de Veemkade.

Hulpdiensten rukken uit voor zwemmende vrouw in IJhaven

Volgens een buurtbewoner was er 'heel veel politie en brandweer' ter plaatse. 'Twee duikers zijn op zoek in het water.' Ook is er op foto's te zien dat er een lege brancard aan een ladderwagen boven het water hangt.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat het loos alarm bleek te zijn. Een vrouw was gaan zwemmen, maar bewoners vonden dat vreemd en belden 112.

De hulpdiensten zijn inmiddels weer vertrokken.