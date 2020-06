Stad Keert de Jordanese gezelligheid weer terug? 'Amsterdam is Amsterdam nog niet'

Na een paar heel stille maanden in de Jordaan is de horeca er nu heropend en duiken zelfs de eerste toeristen weer op. Is de Jordanese sfeer alweer een beetje op het oude niveau? Of zal dat nog wel even duren? Geboren en getogen Jordanees Rosemary Dekker onderzoekt het voor Wij Zijn Amsterdam.

Eigenlijk zou Rosemary (27) nu helemaal niet in haar geliefde Jordaan zijn. Ze fotografeerde in Kaapstad, Zuid-Afrika, met als doel een nieuw boek te maken. Maar Covid-19 gooide roet in het eten. Ze kwam met één van de laatste vluchten terug naar Amsterdam en trof een heel andere buurt aan als die ze verliet. Om hier ook bezig te blijven, is Rosemary een nieuw project gestart. Ze maakt portretten van mensen met een mondkapje om deze rare tijd vast te leggen. 'Normaal gesproken fotografeer ik heel dicht op de huid, ja dat kan nu natuurlijk niet. Dus ik werk nu met een andere camera.' Twee toeristen Vooral expats en toeristen dragen mondkapjes, maar juist die laatste groep was bij haar thuiskomst uit Zuid-Afrika opeens verdwenen. 'Bij het Anne Frank Huis stond altijd een enorme rij, nu staan er maar twee toeristen te wachten!', verbaast Rosemary zich. Eén van hen, hij komt uit Londen, vertelt dat hij net zijn kaartje heeft geboekt voor het museum. 'Ik ben eerder in Amsterdam geweest, maar het lukte me nooit om binnen te komen, de rij was altijd te lang', vertelt hij. Zijn vriend vult aan: 'Het voelt onwerkelijk, maar op een bepaalde manier is het ook fijn zo.'

Horeca weer open Wat de Jordaan weer een beetje maakt zoals pre-corona is de heropening van de horeca. 'Heel fijn', vindt Dekker. 'Een Jordaan zonder horeca is toch wel heel vreemd en leeg.' Cora van Sta van café Sonneveld is trots op haar buurt. 'Iedereen gedraagt zich super en heeft begrip voor de situatie. ' Ook barman Eduard Hoekstra van café De Twee Zwaantjes is blij dat zijn gasten weer op het terras kunnen zitten, 'iedereen was eraan toe'. Maar zonder de live-muziek waar het café om bekend staat, is het nog niet als vanouds. 'Daarvoor heb je ook de muziek nodig en het draaiorgel. Maar dat geldt voor heel de stad, Amsterdam is Amsterdam nog niet', vindt hij. En hoe gaat het met de anderhalve meter? 'Het gaat tot nu toe goed', stelt Hoekstra. 'Maar met een slok op gaan mensen weer aan elkaar hangen en houden ze zich nergens meer aan.' Bij café de Zon zijn een paar stamgasten er dan ook niet van overtuigd dat deze regel houdbaar is. 'En eigenlijk is het toch ook een wassen neus. Als je een scheet laat, zit iedereen ook onder.'

