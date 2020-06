Speedbootkapitein raakt vaarbewijs kwijt door filmende woonbootbewoners

De 23-jarige kapitein van een speedboot is zijn vaarbewijs voorlopig kwijt. De man voer op meerdere plekken in de stad veel te hard door de grachten, waardoor er forse golven ontstonden en woonbootbewoners overlast hadden.

Diezelfde woonbootbewoners maakten foto's en filmpjes van de speedboot en de kapitein. De politie van het team water/havens konden hem lokaliseren en staandehouden.

De man is gehoord op een politiebureau. Op last van de officier van justitie is zijn vaarbewijs voor de duur van vier maanden ingevorderd. Hij zal zich op een later moment tegenover de kantonrechter moeten verantwoorden.