Aangifte tegen Akwasi na speech op Dam, rapper overweegt hetzelfde te doen

Het is een week geleden, maar de speech die rapper Akwasi gaf tijdens het protest op de Dam, zorgt nog steeds voor beroering. De politie meldt dat er aangifte is gedaan van aanzetten tot haat en geweld. Akwasi overweegt op zijn beurt ook aangifte te doen, maar van bedreiging.

Meerdere aangiftes tegen Akwasi staan deze week gepland, meldt de politie. Het Openbaar Ministerie onderzoekt of er een strafbaar feit heeft plaatsgevonden. 'Dat is de gebruikelijke werkwijze na een aangifte', zegt een woordvoerder. Wanneer daar meer duidelijk over wordt, is niet bekend.

Akwasi zegt dat overtuigd is dat hij geen wet heeft overtreden. 'We kijken positief uit naar de afwikkeling', laat hij via zijn management weten.

Speech

Het draait allemaal om de speech waarin Akwasi gepassioneerd over racisme sprak. Hij liet hij zich onder meer in ferme bewoordingen uit over Zwarte Piet. 'Zwarte Piet gaat naar z'n hoerenmoeder straks' en 'Op het moment dat ik in november een Zwarte Piet zie, trap ik 'm hoogstpersoonlijk op z'n gezicht', zei hij onder meer.

Akwasi ontving na zijn speech meerdere ernstige doodsbedreigingen. Hij deelde ze afgelopen weekend op Instagram. 'Zijn management neemt de bedreigingen serieus en zal indien de gebruikte woorden daar aanleiding toe geven, overgaan tot aangifte.'