Fietser Amsterdamse Bos in kritieke toestand na val door boomstam op fietspad

Een 61-jarige man fietste op 29 mei in het Amsterdamse Bos rondjes op het Hazeheuvel pad. Bij het tweede rondje raakt de man een boomstam die overdwars op het pad ligt, waardoor de man gelanceerd wordt. Door de val heeft de fietser een dwarslaesie opgelopen. De man ligt nog in kritieke toestand in het VUmc. De politie doet nu onderzoek naar het voorval.

Het is nog niet duidelijk of er sprake is van een ongeval of dat de boomstam mogelijk opzettelijk is neergelegd op het fietspad. De politie is nog op zoek naar getuigen.

Op een filmpje dat een vriend van het slachtoffer maakte is te zien dat de tak precies over het fietsgedeelte ligt van het pad. ‘Er is geen houden aan als je vanaf daar komt aandenderen’, vertelt de zwager in het filmpje.