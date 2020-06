Politie: foto's waaruit blijkt dat vermiste Naima Jillal niet meer in leven is

Binnen het criminele milieu circuleren mogelijk foto's waaruit blijkt dat de vermiste Naima Jillal niet meer in leven is. De destijds 52-jarige vrouw wordt sinds zondagavond 20 oktober 2019 vermist vanaf de Gustav Mahlerlaan in Zuid.

De zaak werd vanavond behandeld in Opsporing Verzocht. Jillal stapte die avond in bij een donkerkleurige auto op de Zuidas. Sindsdien is er geen enkel levensteken meer van haar vernomen. Haar verdwijning heeft volgens de politie mogelijk te maken met een mislukte cocaïnedeal, waarvoor ze ter verantwoording zou zijn geroepen.

De politie heeft onlangs nieuwe informatie ontvangen dat er mogelijk een foto of meerdere foto's in het criminele circuit circuleren waaruit zou blijken dat Jillal niet meer in leven is. De politie heeft dit beeldmateriaal niet zelf gezien, maar er is wel gepraat over het bestaan van de foto’s.

Eerder werden twee mannen opgepakt voor de verdwijning. Zij zijn inmiddels vrijgelaten, maar nog wel verdachten. Er is een beloning van 10.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt naar het oplossen van de zaak.