Halsema: gemeente had eigen communicatiemiddelen moeten inzetten ‘en dat spijt me’

De gemeente had tijdens de demonstratie op de Dam via de 'eigen communicatiemiddelen', zoals Twitter en Facebook, mensen moeten oproepen de Dam te verlaten.

Dat zei burgemeester Femke Halsema zojuist tijdens een spoeddebat over de kwestie. 'Dat is niet gebeurd, het spijt me en het is overduidelijk een les voor de toekomst.'

Ze zei verder dat er besloten was een kleine politiemacht in te zetten, om escalatie te voorkomen. 'De inschattingsfout dat er een kleine groep mensen aanwezig zou zijn en de sterke focus op de-escalatie had als ongewenste consequentie dat er geen mensen of middelen ter plaatse waren om alsnog de drukte te reguleren.'

Toch is het volgens Halsema wel de vraag of ze wel ingegrepen had als er wel genoeg agenten en middelen aanwezig waren.