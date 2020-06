Extra oversteek voor fietsers en voetgangers bij de Odebrug: 'Deze fietsoversteek is een drama'

De Odebrug tussen de Prins Hendrikkade en de De Ruijterkade is een druk punt. Om meer ruimte te creëren voor fietsers en voetgangers wordt er een tweede oversteek gemaakt. Het fietspad wordt vanaf de Odebrug verlengd richting de Oostertoegang, zodat fietsers ook voor het viaduct langs schuin over kunnen steken. Voetgangers hebben hierdoor ook meer ruimte.

Toezichthouder Oscar Coesel legt uit waarom de werkzaamheden bij de Odebrug plaatsvinden. 'Er komt een tweede oversteek bij, waardoor we de stromen scheiden en meer ruimte creëren. We willen de voetgangers en de fietser meer ruimte bieden door een overzichtelijke oversteek te maken.' Er wordt ook in de nacht aan de weg gewerkt. Dan geldt voor al het verkeer een omleiding.

Vrij druk op de fietspaden

Fietsers zijn blij met de tweede oversteek. 'Ik denk dat het in heel Amsterdam vrij druk is op de fietspaden, met name bij dit soort punten. Als er wat meer plekken komen is het wat meer verspreid, dat lijkt me wel beter.' Ook een andere fietser vindt het tijd om deze plek aan te pakken. 'Nu zonder toeristen is het wel wat rustiger, maar normaal is het wel een vrij hectisch kruispunt.'

'Stukje omfietsen, maar wel gezond'

Er geldt voor auto's eenrichtingsverkeer tot de werkzaamheden gereed zijn. De weg vanaf de De Ruijterkade is afgesloten. Verkeer vanaf de Prins Hendrikkade kan de normale route over de Odebrug rijden. Voetgangers en fietsers kunnen overdag langs de werkzaamheden maar in de avond en 's nachts is er een omleding. 'Het is een stukje omfietsen 's nachts maar dat is lekker gezond', aldus Coesel.

De werkzaamheden zijn 20 juni klaar.