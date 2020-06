Einde sluiting Overdiemerweg in zicht: 'daar zullen vooral de IJburgers blij mee zijn'

Wendy Schipper is omgevingsmanager van dit gebied en legt aan AT5's Het Verkeer uit waarom hier gewerkt wordt. 'Wij zijn werkzaamheden aan het verrichten zodat de Overdiemerweg straks weer opengesteld kan worden. Dat is de weg hier vanaf de Fortdiemerdamweg naar de Maxis. Daar zullen vooral heel veel IJburgers heel blij mee zijn, want de weg is een aantal jaar afgesloten geweest.'

Niet over de snelweg maar binnendoor naar de Maxis

Omdat de Overdiemerweg binnenkort weer een snellere route naar Maxis Muiden biedt, ging Het Verkeer hier langs om bezoekers te vragen wat ze ervan vinden. 'Dat vind ik wel leuk, want dan hoef je niet steeds die snelweg over', vertelt een van hen. Een andere bezoeker is ook enthousiast. 'Je kan hier dan snel komen, je hoeft niet helemaal om te rijden.' Maar niet iedereen gaat van de vernieuwde weg gebruik maken. 'Ik ga die kant nooit op, het maakt me dus geen fluit uit.'