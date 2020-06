Tientallen lopen vredesmars tegen racisme in Zuidoost

Vanmiddag hebben in Zuidoost zo'n honderd mensen meegelopen in een vredesmars tegen racisme, georganiseerd door vijftien verschillende kerkgemeenschappen. Zij hopen met hun boodschap bruggen te bouwen tussen wit en zwart.

De deelnemers droegen borden en een spandoek met daarop 'Veilig Amsterdam, we shall overcome' en liepen vanmiddag onder meer door de Amsterdamse Poort naar het Nelson Mandelapark waar verschillende sprekers toespraken gaven.

Joshua Kotadiny initieerde de mars waar leden van vijftien witte en zwarte kerken in meeliepen. Volgens Kotadiny is er teveel verdeeldheid ontstaan tussen bevolkingsgroepen en is het zaak dat er meer toenadering wordt gezocht.

'Wij willen een brug bouwen tussen wit en zwart en tussen de overheid en de burger. Die brug noemen wij liefde en vrede en dat hebben wij allemaal nodig om door één deur te kunnen. We hebben maar één doel en dat is om samen te leven. Dat willen we naar buiten brengen ', aldus Kotadiny.